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10.06.2020г.
В Пензе начали печатать бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

В Пензе начали печатать бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

Ср, 10.06.20 02:28
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Неукоснительное соблюдение мер безопасности - одна из главных задач предстоящего голосования по поправкам в Конституцию страны. Избирательные участки в течение всех дней, с 25 июня по 1 июля, будут несколько раз в сутки обрабатывать дезинфицирующими растворами. У посетителей в обязательном порядке будут измерять температуру, предоставят бесплатные маски, одноразовые перчатки и индивидуальные шариковые ручки. В рамках к подготовке к голосованию в регионе начали печатать бюллетени.

Немецкие станки в пензенской типографии по маскисмуму загружены работой. Предприятию, согласно постановлению правительства страны, доверено выполнить важную миссию - напечатать бюллетени для голосования по правкам в Конституцию, объемом 1 миллион 064 тысячи 393 экземпляра - по числу избирателей в регионе.

«Мы печатаем бюллетени двух видов - для голосования по почте и для КОИБов (Комплексов обработки избирательных бюллетеней). На обоих бланках разная система защиты. На первый гильошная сетка наносится с лицевой стороны, а на второй – с оборотной», - рассказала начальник офсетного цеха типографии Яна Дашина.

Бюллетени для избирательных участков печатают на листах бумаги площадью чуть менее четырех квадратных метров. Затем каждый делят на восемь частей для голосования формата А4, затем бюллетени готовят к отправке на избирательные участки. Все утверждено ЦИКом (Центральной избирательной комиссией) страны.

«Производство было запущено вечером 8 июня. Оба бюллетеня были утверждены в избиркоме и подписаны, Полностью партию отдадим 16 июня. Технические отходы, появившийся брак печатной формы утилизируется совместно с представителями избирательной комиссии в их присутствии на нашей территории после передачи всех бюллетеней», - сказала начальник производства типографии Екатерина Согласова.

Все напечтаные бланки трижды просчитываются вручную. Так продукцию проверяют на предмет ошибок и на возможный брак. До 16 июня бланки будут доставлены во все избирательные участки Пензенской области. В период голосования их будет 1085, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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