Неукоснительное соблюдение мер безопасности - одна из главных задач предстоящего голосования по поправкам в Конституцию страны. Избирательные участки в течение всех дней, с 25 июня по 1 июля, будут несколько раз в сутки обрабатывать дезинфицирующими растворами. У посетителей в обязательном порядке будут измерять температуру, предоставят бесплатные маски, одноразовые перчатки и индивидуальные шариковые ручки. В рамках к подготовке к голосованию в регионе начали печатать бюллетени.

Немецкие станки в пензенской типографии по маскисмуму загружены работой. Предприятию, согласно постановлению правительства страны, доверено выполнить важную миссию - напечатать бюллетени для голосования по правкам в Конституцию, объемом 1 миллион 064 тысячи 393 экземпляра - по числу избирателей в регионе.

«Мы печатаем бюллетени двух видов - для голосования по почте и для КОИБов (Комплексов обработки избирательных бюллетеней). На обоих бланках разная система защиты. На первый гильошная сетка наносится с лицевой стороны, а на второй – с оборотной», - рассказала начальник офсетного цеха типографии Яна Дашина.

Бюллетени для избирательных участков печатают на листах бумаги площадью чуть менее четырех квадратных метров. Затем каждый делят на восемь частей для голосования формата А4, затем бюллетени готовят к отправке на избирательные участки. Все утверждено ЦИКом (Центральной избирательной комиссией) страны.

«Производство было запущено вечером 8 июня. Оба бюллетеня были утверждены в избиркоме и подписаны, Полностью партию отдадим 16 июня. Технические отходы, появившийся брак печатной формы утилизируется совместно с представителями избирательной комиссии в их присутствии на нашей территории после передачи всех бюллетеней», - сказала начальник производства типографии Екатерина Согласова.

Все напечтаные бланки трижды просчитываются вручную. Так продукцию проверяют на предмет ошибок и на возможный брак. До 16 июня бланки будут доставлены во все избирательные участки Пензенской области. В период голосования их будет 1085, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.