Губернатор оценил материально-техническую базу агропромышленного колледжа

Пензенскому агропромышленному колледжу планируют выделить землю для создания учебных яблоневых садов. Об этом стало известно в ходе визита в учебное учреждение губернатора Ивана Белозерцева.

В 2020 году учащиеся и преподаватели колледжа посадили экспериментальный сад на основе собственного мини-питомника. Глава региона пообещал найти возможность для расширения площадей под растения.

Иван Белозерцев оценил материально-техническую базу учреждения, а также проведенный капитальный ремонт. Готовится к открытию музей, посвященный 200-летию учебного заведения. В колледже по 14 специальностям обучаются около 900 студентов. Кроме того, там ведется подготовка по профессиям дополнительного образования и переобучение временно безработных граждан, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.