Губернатор оценил материально-техническую базу агропромышленного колледжа

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Пензенскому агропромышленному колледжу планируют выделить землю для создания учебных яблоневых садов. Об этом стало известно в ходе визита в учебное учреждение губернатора Ивана Белозерцева.
В 2020 году учащиеся и преподаватели колледжа посадили экспериментальный сад на основе собственного мини-питомника. Глава региона пообещал найти возможность для расширения площадей под растения.
Иван Белозерцев оценил материально-техническую базу учреждения, а также проведенный капитальный ремонт. Готовится к открытию музей, посвященный 200-летию учебного заведения. В колледже по 14 специальностям обучаются около 900 студентов. Кроме того, там ведется подготовка по профессиям дополнительного образования и переобучение временно безработных граждан, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.