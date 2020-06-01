В Крыму отменят обязательную обсервацию для российских туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 15 июня на территории республики отменят обязательную обсервацию для российских туристов, сообщают «Известия».

«С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины», — написал Сергей Аксенов.

Помимо этого, с 15 июня в Крыму полностью снимаются ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Напомним, 8 мая Сергей Аксенов сообщил, что отдыхающих из других субъектов РФ, скорее всего, ждать не придется. Он отмечал, что этим летом на полуострове будет возможен только внутренний туризм.