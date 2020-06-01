В Пензе разработали вертолет-тренажер для пилотов

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Пензенские специалисты разработали тренажер для подготовки пилотов российского многоцелевого вертолета МИ-8.
Как сообщает пресс-служба регионального минпрома, тренажер уже прошел сертификацию. Отмечается, что с его помощью можно готовить летный, штурманский и диспетчерский состав. Среди его плюсов выделяют легкость и прочность благодаря наличию композиционных материалов.
Вертолет МИ-8 входит в спислк самых массовых вертолетов в истории авиации.