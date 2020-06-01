Житель Белинского района едва не задушил полицейского

По данным следствия, вечером 9 апреля мужчина выпивал. Через некоторое время он начал ссориться с женой и вести себя агрессивно. Супруга вызвала полицию.

На место скандала приехал участковый. Он начал выяснять во дворе дома все обстоятельства случившегося и потребовал от мужчины успокоиться. В ответ на это дебошир схватил правоохранителя за шею и начал душить.

«Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Росгвардии и вторым участковым, находившимися на месте происшествия», - сообщили в прес-сслужбе регионального СУ СКР.

В результате злоумышленнику назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на семь месяцев. Приговор не вступил в законную силу.