Пензенцу грозит срок за продажу автомобилей-двойников

В Пензе полицейские пресекли деятельность мужчины, который продавал автомобили-двойники. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Мошенничество» и «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

«По версии следствия злоумышленник в период с 2017 года по февраль 2020-го приобретал привезенные в нашу страну из Японии автомобили, которые поставлялись на запчасти. Для использования по прямому назначению эти машины невыгодно покупать из-за высоких таможенных сборов. После заказа определенной марки автомобиля, он искал в интернете аналогичное транспортное средство по низкой стоимости не дороже несколько десятков тысяч рублей. Главным условием покупки было наличие всех необходимых документов», - рассказала старший следователь отдела полиции №1 СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.

После доставки иномарок в областной центр, подозреваемый вырезал таблички с идентификационными номерами из машины-донора, и заменял ими соответствующие таблички на иномарке, привезенной из Японии. После маскировки следов вмешательства в конструкцию автомобиля, его выставляли на продажу с документами якобы легально ввезенного в страну.

В доме подозреваемого были найдены и изъяты ноутбуки, телефоны, бланки договоров купли-продажи и долговые расписки. Мужчину подозревают в совершении как минимум десяти подобных преступлений, а также в двух фактах мошенничества. Ведется следствие, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.