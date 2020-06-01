Пензенец ушел от гостей с банковской картой и смартфоном

В Пензе 49-летнего жителя областного центра осудили за кражу.

Известно, что мужчина, находясь в гостях, взял банковскую карту и смартфон со стола и скрылся. После этого злоумышленник перевел деньги с карты на другие счета с помощью приложения известного банка, которое было установлено на украденном телефоне. Всего он похитил более 115 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд учел признание вины, явку с повинной, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья и другое. Также осужденный извинился перед потерпевшим.

Как пишет пресс-служба Ленинского районного суда , дельцу назначили лишение свободы на два с половиной года в колонии общего режима. Также ему придется вернуть всю украденную сумму потерпевшему.

Приговор вступил в законную силу.