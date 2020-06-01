Пензенские опекуны могут оформить спецвыплату через госуслуги

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На портале госуслуг запустили сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты опекунам. Пензенцы могут им воспользоваться.
В пресс-центре регионального правительства пояснили, что это касается тех, кто заботится об инвалидах, пожилых пензенцах, детях-сиротах и ребятах, оставшихся без попечения родителей. Им положено 12130 рублей в месяц за каждого, взятого под опеку.
Реестры граждан формируются за апрель, май и июнь. Для того, чтобы получить выплаты, пензенцы должны не менее семи дней посвящать своим подопечным. Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября.
«Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступит в личный кабинет на госуслугах. Перевод денег осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения», - пояснили в пресс-центре.