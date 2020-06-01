В Никольском районе мужчину осудили за лжедонос на возлюбленную

В Никольском районе Пензенской области осудили 34-летнего местного жителя за ложный донос на женщину, которая ему нравилась.

Установлено, что 27 февраля к мужчине пришли его знакомая и соседка. Компания выпивала. Вечером одна из женщин решила пойти домой к своему сожителю, однако хозяин дома, который испытывал к ней чувства, попытался уговорить ее остаться с ним. Из-за этого они поругались. Желая остановить объект своей симпатии, влюбленный сельчанин схватил нож и два раза порезал себе левую руку. Испуганная женщина помогла ему остановить кровь и перевязать раны, после чего компания продолжила застолье. Утром женщину забрал сожитель.

Через несколько дней к хозяину дома с проверкой пришел полицейский, так как он состоял на под административным надзором. Обиженный мужчина сказал правоохранителю, что раны он получил от знакомой и написал на нее заявление.

«Предупреждение сотрудником полиции об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления его не остановило. Злоумышленник указал сотрудникам полиции место, где гостья якобы причинила ему ножевые ранения, предоставил нож для изъятия», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Полицейские опросили обвиненную женщину. Она рассказала им, что мужчина сам порезал себя и написала на него заявление о ложном доносе. Нашлись свидетели, которые подтвердили правдивость ее слов.

Мужчина, в свою очередь, вину признал и раскаялся. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.