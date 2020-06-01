Пензенцам рассказали, чем школьники могут заняться на каникулах

На совещании в администрации Пензы обсудили вопрос организации безопасности и досуга школьников во время летних каникул.

«В Пензе насчитывается 53 тысячи учащихся. Из них порядка 6,8 тысяч учеников 9-11 классов, которые сейчас готовятся к единому госэкзамену. По данным учебных заведений, еще 13 тысяч детей находятся за пределами города, в большинстве случаев гостят у родственников в регионе» - сообщил первый замглавы горадминистрации Сергей Волков.

По его словам, опрос родителей школьников показал, что многие ребята продолжают заниматься в художественных школах, изучают языки с репетиторами в режиме онлайн.

Мэр Андрей Лузгин предложил спланировать режим работы дворовых тренеров.

«При условии снятия режима повышенной готовности дети, оставшиеся в городе, должны иметь возможность заниматься на спортплощадках, а также в учреждениях культуры и допобразования с соблюдением необходимых мер безопасности», - отметил он.

В пресс-службе мэрии напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки во время каникул общеобразовательные учреждения удаленно проводят мастер-классы, развивающие занятия, тренировки, вебинары, трансляции спектаклей и фильмов и другое. Посмотреть план дистанционных мероприятий можно на сайтах учебных заведений по переходу с тематических баннеров «ОнлайнЛЕТО58».