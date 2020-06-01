Пензенцам рассказали о состоянии упавшего с балкона малыша

Установлено, что после переезда матери с ребенком из Нежнеломовского района в Пензу полицейские не навещали семью в профилактических целях, хотя к женщине и ее новому супругу имелись нарекания. Из-за этого надзорные органы не знали о взаимоотношениях в семье и не смогли своевременно предупредить ситуацию, угрожающую здоровью и жизни малыша.

Прокурор Октябрьского района внес представление начальнику городского отдела полиции №3. Также на контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что ребенок идет на поправку.

Напомним, трагедия случилась 10 мая. Малыш упал с балкона пятого этажа и получил травмы головы, переломы и ушибы. Как отмечает детский омбудсмен региона Елена Столярова, это произошло по вине матери и ее мужа, которые были в состоянии алкогольного опьянения и не обеспечили безопасность малышу.