В Пензенском районе неизвестный автомобиль сбил подростка

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии в селе Кучки.
По данным ведомства, инцидент случился 5 июня около 22:10 на ул. Центральной. Неустановленный автомобиль сбил подростка. Из-за аварии пострадавшего госпитализировали с травмами.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.