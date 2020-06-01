Кузнечанин попал в суд за кражи и угрозу убийством

Известно, что 27 августа прошлого года парень, будучи пьяным, зашел в чужую квартиру, которая оказалась не заперта. Оттуда он вынес мужскую сумку, в которой лежали 1,9 тыс. рублей. В этот же вечер он зашел в еще одну незапертую квартиру и столкнулся с хозяйкой жилья. Хитрец сообщил ей что ищет телефон, чтобы вызвать себе такси.

13 сентября молодой человек, который снова был нетрезвый, залез через окно в дом незнакомой ему семейной пары и вытащил оттуда мобильный телефон и продукты из холодильника на общую сумму более 1,3 тыс. рублей. Почти через два месяца, пятого ноября, он приехал в гости к своей сожительнице. Позднее пьяный кузнечанин вместе с сожителем матери на лестничную площадку покурить. Злоумышленник вел себя шумно, из-за чего ему сделали замечание сосед и его брат. Парень вернулся в квартиру, схватил нож и начал им размахивать, угрожая братьям убийством.

Днем 22 ноября он украл банку кофе и пять плиток шоколада на сумму около 700 рублей.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кузнечанина приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.