Пензенцам рассказали, какая погода будет 10 июня

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погода на 10 июня.
По данным ведомства, жителей ждет переменная облачность. Местами по области пройдет кратковременный дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а столбик термометра днем поднимется до 23-28 градусов тепла.
Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.