События в цифрах: Нацпроект, пляжный сезон, помощь бизнесу

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В две больницы Пензы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 поставлено 136 современных реанимационных кроватей.

На 17 объектах Пензенской области выполнено устройство искусственного освещения, обустроено 19 пешеходных переходов и более четырех километров тротуаров.

508 ФАПов, 259 зданий органов местного самоуправления и 141 здание образовательных учреждений Пензенской области будут подключены к высокоскоростному интернету.

В Пензе в I квартале 2020 года появились на свет 979 детей.

Из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Пензенской области пострадавшим из-за коронавируса перечислено 405 миллионов рублей.

В 2020 году на территории Пензенской области планируется обустроить 34 ранее организованных пляжа, создать три новых и открыть 30 зон отдыха.

22 автомобиля «УАЗ Хантер», семь внедорожников «УАЗ Патриот», четыре лесопожарных комплекса «Егерь», три квадроцикла с прицепами и один тягач приобретены в Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом.