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10.06.2020г.
События в цифрах: Нацпроект, пляжный сезон, помощь бизнесу

События в цифрах: Нацпроект, пляжный сезон, помощь бизнесу

Ср, 10.06.20 04:32
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События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».

В две больницы Пензы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 поставлено 136 современных реанимационных кроватей.

На 17 объектах Пензенской области выполнено устройство искусственного освещения, обустроено 19 пешеходных переходов и более четырех километров тротуаров.

508 ФАПов, 259 зданий органов местного самоуправления и 141 здание образовательных учреждений Пензенской области будут подключены к высокоскоростному интернету.

В Пензе в I квартале 2020 года появились на свет 979 детей.

Из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства Пензенской области пострадавшим из-за коронавируса перечислено 405 миллионов рублей.

В 2020 году на территории Пензенской области планируется обустроить 34 ранее организованных пляжа, создать три новых и открыть 30 зон отдыха.

22 автомобиля «УАЗ Хантер», семь внедорожников «УАЗ Патриот», четыре лесопожарных комплекса «Егерь», три квадроцикла с прицепами и один тягач приобретены в Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:39
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03.04.2020 17:09

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