Стала известна дата начала полноценного курортного сезона в РФ

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В Федеральном агентстве по туризму рассказали, когда россияне смогут путешествовать по стране с учетом соблюдения мер безопасности и предосторожности.
Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что агентство рассчитывает на то, что это будет возможным уже с 1 июля.
«Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное», - цитирует ее слова РИА Новости.
По словам Зарины Догузовой, 1 июня начался первый этап выхода гостиничной и туристической отраслей из ограничительных мер, а в регионах стали открываться отели и санатории.
«Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха в Алтайском крае», - добавила руководитель Ростуризма.
Она отметила, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.
О том, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона, накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил губернаторам совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом до 15 июня подготовить планы по открытию туристической отрасли в регионах.