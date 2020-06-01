Герои Победы: Кистаев Иван Васильевич

Их называли «люди без имени». Ведь уходя на задание, они оставляли все документы и награды. Разведчики - в годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов и командиров, рискуя жизнью, добывали ценные сведения о противнике, совершали диверсии, нарушая коммуникации врага. Одним из таких героев был и пензяк Иван Васильевич Кистаев.

Он родился 16 февраля 1916 года в деревне Полчаниновка Лопатинского района Пензенской области. На фронтах Великой Отечественной войны - с октября 41-го. Был дважды тяжело ранен. Отличился при освобождении Польши. Группа разведчиков под командованием Ивана Кистаева перешла линию фронта и атаковала вражеский гарнизон, находящийся в польской деревне. Враг понес большие потери в живой силе. Продолжая рейд, Кистаев и его разведроты уничтожили из засад до батальона немецких солдат и офицеров. На личном счету пензенца было до взвода гитлеровцев. Немцы попытались уничтожить разведчиков, но Иван Кистаев поднял своих бойцов в атаку и вывел их из окружения.

Весной победного 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.