Олег Ягов рассказал, возможна ли сдача ЕГЭ в дистанционном формате

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск передачи «Кабинет министров» (16+). Его гостем стал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Президент страны Владимир Путин нацелил на создание в вузах большего количества бюджетных мест. Что запланировано в регионе в этом направлении, а также как подать документы на поступление в условиях распространения коронавирусной инфекции, узнаете из нового выпуска программы «Кабинет министров».