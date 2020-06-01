В Пензенской области начнут праздновать День профсоюзов

Законопроект представил зампред правительства региона Василий Трохин.

«Он разработан в целях дальнейшего усиления роли профсоюзов в укреплении социального партнерства и защите трудовых прав работников, формирования уважительного отношения к трудовым достижениям старшего поколения, развития профсоюзного движения на территории Пензенской области. Предлагается установить дату, связанную c днем образования профсоюзного движения в Пензенской области, 27 октября», - сообщил он.

По его словам, 27 октября 1948 года в Пензе состоялась конференция, на которой были представлены все профессиональные союзы области. Был образован облсовпроф (областной совет профсоюзов). В 1999 году его переименовали в Федерацию профсоюзов Пензенской области. Сейчас она объединяет 19 отраслевых членских организаций, 1174 первичных.

Василий Трохин подчеркнул, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета региона. Председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева за поддержку организации.

Депутаты поддержали проект.