В Пензе утвердили закон об обеспечении младшеклассников горячим питанием

Проект представил министр образования региона Александр Воронков.

«Федеральным законом установлено, что обучaющиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством», - отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим региональный закон «Об образовании» предложили дополнить соответствующей статьей. В Пензенской области на горячее питание школьников заложено 51 млн 708 тыс. 700 рублей, из федерального бюджета поступило 164 млн 382 тыс. 500 рублей, отметил Александр Воронков.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.

Напомним, президент Владимир Путин сообщил о решении обеспечить всех учащихся 1-4 классов российских школ горячим питанием в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.