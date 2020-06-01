«Как в Дубае». Белозерцев показал, как будет выглядеть фонтан после реконструкции

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился в Сети видеороликом, на котором показана модель окончательной реконструкции Фонтанной площади в центре города.
Глава региона отметил, что этот объект будет уникальным и неповторимым. Судя по видео, которое выложил Иван Белозерцев в своем Instagram-аккаунте, движущиеся водные конструкции в фонтане будут освещаться разноцветными огнями.
Она близится к завершению. Благодаря поддержке Пензенской области Сбербанком и лично его главой Германом Грефом в Пензе будет неповторимый, уникальный объект. Открытие уже скоро. #Пенза #фонтан #фонтаннаяплощадь #реконструкция #знаковыеобъекты #Пензаменяется #Сбербанк
Пользователей восхитил результат реконструкции, который показан на ролике.
«Супер! Пенза преображается», «очень красивый проект», «очень красиво! Ждем с нетерпением», «как в Дубае - поющие фонтаны», - отметили пензенцы.Ранее информагенство писало о том, что реконструкцию Фонтанной площади завершат летом. Планируется, что у нового фонтана увеличатся габариты. На территории сделают зоны отдыха для взрослых и детей, игровую площадку и установят малые архитектурные формы.