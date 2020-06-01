Пензенской «Дизель-Арене» присвоили имя Александра Кожевникова

В Пензе спортивно-зрелищному комплексу «Дизель-Арена» решили присвоить имя известного спортсмена Александра Викторовича Кожевниковa, двукратного олимпийского чемпиона. Он является уроженцем региона.

С ходатайством о присвоении 9 июня на сессии Заксобрания выступило областное министерство спорта.

«Проект закона о присвоении спортивно-зрелищного комплексу «Дизель-Арена» ГБУ Пензенской области области «Спортшкола олимпийского резерва по хоккею» имени выдающегося советского и российского хоккеиста Александра Кожевникова вносится министерством спорта Пензенской области на основании ходатайства трудового коллектива школы, ветеранов хоккея, болельщиков. Ходатайство поддержал и губернатор Пензенской области», - сообщил министр Григорий Кабельский.

Инициативу поддержали депутаты. Главным аргументом при принятии такого решения было то, что «на сегодняшний день Александр Кожевников является единственным воспитанником пензенской школы хоккея, ставшим двукратным олимпийским чемпионом».

Александр Кожевников родился в Пензе. Играл за «Дизелист», затем – за московские «Спартак», «Крылья Советов». Выступал в составе сборной. В 1977 году стал чемпионом мира и Европы среди молодежных команд в составе сборной СССР. В 1982 году получил звание чемпиона мира и Европы. 1984 год - чемпион XIV зимних Олимпийских игр в Сараево, 1988 год - чемпион XV зимних Олимпийских игр в Калгари. Далее выступал за иностранные клубы. Сейчас он является членом правления Ночной хоккейной лиги.

Неоднократно посещал Пензу, в частности, не так давно передал в областной музей спорта часть своей экипировки.