Прокуроры нашли нарушения в работе с семьей, в которой от ожогов погиб ребенок

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту смерти ребенка от ожогов в Лунинском районе. Сотрудники уже нашли первые нарушения в работе профилактических орагов с семьей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что комиссия по делам несовершеннолетних Лунинского района предупредила орган местного самоуправления о прибытии на каникулы домой ученика пензенской школы-интерната, власти сельского поселения не приняли никаких профилактических мер в отношении его семьи.

Кроме того, несвоевременными были действия должностных лиц лунинского отдела по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних после того, как мальчик погиб. В результате прокурор внес представления главе сельской администрации, руководителю Лунинского района и начальнику местного отдела МВД. Акты находятся на рассмотрении. Расследование уголовного дела контролируют сотрудники областной прокуратуры.

Напомним, вечером 3 мая мальчик играл в гараже, где стояла канистра с бензином. Из-за неосторожного обращения с огнем на нем загорелась одежда. Ребенок получил сильные ожоги, его госпитализировали. 28 мая он умер в больнице.