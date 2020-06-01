Covid-19. Появились данные о заболевших на 10 июня

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали данные о числе зараженных пензенцах на 10 июня.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 3 317 заражений коронавирусом, новых случаев за сутки – 126. При этом уже 2 651 пациент вылечился, а 28 скончалось.

Всего по стране выявлено 493 657 случаев заражения, прирост за сутки составил 8 404 заболевших. 252 783 человека выздоровело, а 6 358 пациентов скончалось.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 14 июня. Пензенцам необходимо носить маски, особенно в местах массового скопления людей. Не стоит также забывать и про гигиену. Узнать о том, как уберечь кожу от проблем из-за ношения масок, можно здесь.