МегаФон организовал противопожарное наблюдение за российскими лесами

Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на собственных базовых станциях оператора, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50градусов до +50градусов.

«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5000 очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона Руслан Алиев.