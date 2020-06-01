На ремонт школ и детсадов Пензенской области выделили 103 млн рублей

Министр образования Пензенской области Александр Воронков во время рабочей поездки осмотрел ход работ в нескольких школах региона.

Так, в одной из школ поселка Колышлей специалисты занимаются ремонтом фасада, заменой окон и полов. На работы из бюджета области направили 4,7 млн, общий объем средств - 5,9 млн рублей. В многопрофильном лицее села Малая Сердоба рабочие занимаются внутренней отделкой здания. На ремонт выделили более 1 млн рублей.

В рамках программы по созданию в сельских учебных учреждения условий для занятий физической культурой и спортом в школе села Старое Славкино ремонтируют спортзал, душевые и санитарные комнаты. На эти цели направлено более 1,3 млн рублей.

В пресс-службе регионального минобра рассказали, что в этом году в рамках областной программы на ремонт 28 школ и 4 детских садов выделят 103 млн рублей из бюджета области.

Отмечается, что работы на объектах будут завершены в августе.

Программа реализуется с 2017 года по решению губернатора области Ивана Белозерцева.