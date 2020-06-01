В центре Пензы «Жигули» влетели в забор

В центре Пензы 10 июня произошла авария. Об этом пользователи рассказали в Сети.

Как пишет пользователь в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте», инцидент случился около ТЦ «Суворовский». Фотографии дорожно-транспортного происшествия были сделаны примерно 10:40.

Судя по кадрам, ВАЗ-2104 «Жигули» наехал на бордюр и врезался в забор. Рядом стоит еще одна легковушка, но неизвестно, является ли она участником аварии.

Официальных данных о ДТП нет.

Инспекторы напоминают о том, что водители обязаны соблюдать правила дорожного движения. Не стоит делать резких маневров и садиться за руль в нетрезвом виде.