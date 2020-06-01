Стало известно, какую поддержку в Пензенской области оказывают сиротам

В Пензенской области дети-сироты получат 210 квартир в 2020 году. Это касается ребят, которые выпустились из детского дома или стали совершеннолетними в приемных семьях.

Отмечается, что в Пензенской области работает центр, который сопровождает сирот вплоть до 23 лет. Как правило, к этому времени ребята уже получают свое жилье.

Центр действует по всему региону. Сейчас его помощью пользуются более 140 ребят. Куратор обзванивает всех своих подопечных каждый месяц. Особое внимание уделяют жилищному вопросу: за девять лет для сирот только в Башмаковском районе приобрели 77 помещений. После нескольких лет ребята имеют право приватизировать квартитру. Среди вопросов, по которым сироты могут обращаться к своим кураторам - еще и качество строительства.

В среднем, сироты в Пензенской области стоят в очереди на жилье около трех лет. Отмечается, что это один из самых коротких сроков по России. Для слаженной координации этой работы, по поручению губернатора, в каждом районе за специалистами, которые занимаются жилищной темой, закреплены помощники в получении жилья, сообщает телеканал «Экспресс».

«В 2020 году в бюджете Пензенской области предусмотрены 242 миллиона рублей на обеспечение жильем детей-сирот, в том числе - из федерального 20,5 миллионов. Используя эти средства, существует возможность предоставления 210 жилых помещений детям-сиротам. В настоящий момент органами местного самоуправления заключено 48 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, из них 20 уже предоставлены детям-сиротам», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Право на жилье имеют как выпускники детских домов, так и ребята, которые воспитывались в приемных семьях. Кстати, по статистике, в Пензенской области в приемные семьи забирают почти 97% детей-сирот. По вопросам защиты своих прав ребята могут обратиться:

- в министерство труда пензенской области - 94-40-91;

- в координационный центр межведомственного взаимодействия по вопросам организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56-15-85;

- к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой - 68-16-74;

- в региональную общественную организацию приемных родителей «Обретенное счастье» - 8(960)318-55-97.