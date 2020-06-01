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10.06.2020г.
Стало известно, какую поддержку в Пензенской области оказывают сиротам

Стало известно, какую поддержку в Пензенской области оказывают сиротам

Ср, 10.06.20 11:23
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В Пензенской области дети-сироты получат 210 квартир в 2020 году. Это касается ребят, которые выпустились из детского дома или стали совершеннолетними в приемных семьях.

Отмечается, что в Пензенской области работает центр, который сопровождает сирот вплоть до 23 лет. Как правило, к этому времени ребята уже получают свое жилье.

Центр действует по всему региону. Сейчас его помощью пользуются более 140 ребят. Куратор обзванивает всех своих подопечных каждый месяц. Особое внимание уделяют жилищному вопросу: за девять лет для сирот только в Башмаковском районе приобрели 77 помещений. После нескольких лет ребята имеют право приватизировать квартитру. Среди вопросов, по которым сироты могут обращаться к своим кураторам - еще и качество строительства.

В среднем, сироты в Пензенской области стоят в очереди на жилье около трех лет. Отмечается, что это один из самых коротких сроков по России. Для слаженной координации этой работы, по поручению губернатора, в каждом районе за специалистами, которые занимаются жилищной темой, закреплены помощники в получении жилья, сообщает телеканал «Экспресс».

«В 2020 году в бюджете Пензенской области предусмотрены 242 миллиона рублей на обеспечение жильем детей-сирот, в том числе - из федерального 20,5 миллионов. Используя эти средства, существует возможность предоставления 210 жилых помещений детям-сиротам. В настоящий момент органами местного самоуправления заключено 48 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, из них 20 уже предоставлены детям-сиротам», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Право на жилье имеют как выпускники детских домов, так и ребята, которые воспитывались в приемных семьях. Кстати, по статистике, в Пензенской области в приемные семьи забирают почти 97% детей-сирот. По вопросам защиты своих прав ребята могут обратиться:

- в министерство труда пензенской области - 94-40-91;

- в координационный центр межведомственного взаимодействия по вопросам организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 56-15-85;

- к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой - 68-16-74;

- в региональную общественную организацию приемных родителей «Обретенное счастье» - 8(960)318-55-97.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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