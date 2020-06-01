Белозерцев поддержал идею депутата запретить торговлю спиртным в жилых домах

10 июня на очередной сессии ЗакСобра Пензенской области депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита, которые расположены в многоквартирных домах и прилегающих территориях, с площадью меньше 30 кв метров.

Докладчиком по вопросу выступила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

«Проект закона разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и направлен на обеспечение общественного порядка в местах проживания граждан, защиту их прав на тишину и отдых. Он инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами», - рассказала она.

Депутат Законодательного Собрания Игорь Борисов выступил с предложением внести в проект некоторые правки.

«Мы запрещаем торговлю алкоголем, что правильно делаем, в залах менее 30 кв метров, в так называемых «разливайках». Есть предложение рассмотреть этот вопрос шире. Мы сегодня говорим узко о тех проблемах, которые возникают у людей, проживающих в домах, где существуют «разливайки». Давайте посмотрим шире – сегодня почти в каждом доме открываются алкогольные магазины. Кто из нас ни разу не видел, когда, выходя из магазина, асоциально ориентированный гражданин распивает алкоголь возле детской площадки, этого дома? Предлагаю внести некоторые поправки и расширить эту проблему. Прекратить торговлю в домах. Магазин, где торгуют алкоголем, должен стоять обособленно от мест проживания жителей», - обратился он к губернатору и спикеру ЗакСобрания.

Валерий Лидин отметил, что это предложение требует серьезной проработки, оно будет включено в протокол и рассмотрено экспертами на заседаниях комитета и рабочей группы.

Глава региона Иван Белозерцев поддержал идею депутата.

«Помню, будучи председателем Законодательного Собрания, я с коллегами готовил письмо, направляли предложение в Москву. Но нас не поддержали коллеги из других регионов, понимая, что это затрагивает бизнес. Федеральное законодательство сегодня не дает права региональному внести свои изменения. Мы сегодня ограничиваем торговлю алкоголем в рамках наших полномочий. Ваша идея имеет право на жизнь, многие граждане не хотят, чтобы в их домах находились магазины, где реализуют алкоголь. Давайте запишем для дальнейшей проработки. У нас же есть коллеги – члены Совета Федерации, депутаты Госдумы. […] Не поддержали нас тогда. Но, тем не менее, в федерльное законодательство вносятся изменения поэтапно, которые дают право региональным ЗакСобраниям принимать решение, на которое мы сегодня вышли. Просил бы поддержать данное предложение и взять в дальнейшую работу», - обозначил свою позицию губернатор.