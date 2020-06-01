Историей пензенских супругов-медиков поделились на портале Всероссийской акции

«Разные бригады, разные вызовы, вместе удается побыть очень редко. Но если вдруг случается, то обязательно маленький семейный ритуал, подержаться за руку - как оберег перед выездом к пациентам с симптомами опасной инфекции», - отмечается в Instagram-аккаунте регионального минздрава.

Историей молодой пары поделилась их родственница на всероссийской специальной платформе. Женщина рассказала, что свадьба медиков состоялась во время карантина.

«Усталость валит с ног, на лице остаются следы и шрамы от защитных костюмов, а дома их ждет маленькая дочка. Они - на передовой! Они – борцы за наше здоровье, за нашу будущую счастливую жизнь», - поблагодарила она.

Как пишет пресс-служба регионального минздрава, портал онлайн-акции «Пожалуйста, дышите!» представляет собой базу фотографий на сайте стопкоронавирус.рф и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам скорой помощи, спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Ее участником может стать любой желающий. С правилами мероприятия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.