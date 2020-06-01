Белозерцев: Через неделю можем выйти на второй этап снятия ограничений по Covid-19

«Ситуация стабилизировалась по количеству заболевших. данные, которые появляются, - так называемые отложенные. Это тесты, которые были сделаны 10 дней назад. Лаборатории работают в две смены, количество тестов в 1,5 раза больше норматива Минздрава РФ (более чем на 150%). Чтобы подать сведения в федеральную информационную систему, нужно два теста провести. Ситуация стабилизировалась, это видно по больницам. Через неделю мы надеемся выйти на второй этап снятия ограничений», - сказал он.

Глава региона добавил, что по количеству заболевших в Пензенской области вышли на пик. Он призвал депутатов проводить работу в округах и на своих предприятиях, чтобы соблюдался масочный режим и все требования Роспотребнадзора. При недомогании люди должны оставаться дома и вызывать врача. Только медик может назначить грамотное лечение и решить, требуется госпитализация или нет. Тяжелых пациентов направляют в областные больницы.

Белозерцев подчеркнул, что медучреждения обеспечены необходимыми лекарствами из перечня Минздрава РФ, средствами защиты. Медики, работающие с заразившимися коронавирусом, получили все доплаты, введенные президентом РФ.