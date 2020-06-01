В Пензе расширен перечень пострадавших от Covid-19 бизнес-отраслей

8 июня депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрели законопроект, предлагающий расширить перечень отраслей российской экономики, которые больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса.

Проект представил министр экономики региона Сергей Капралов.

«B перечень наиболее пострадавших отраслей включены новые виды экономической деятельности: производство изделий народных художественных промыслов, торговля через автоматы, деятельность, связанная c воздушным и космическим транспортом, а также деятельность средств массовой информации», - сообщил министр.

Кроме того, виды деятельности «Торговля розничная большим товарным ассортиментом c преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах» и «Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента» объединили в «Торговлю розничную прочую в неспециализированных магазинах».

Отметим, что предприятия, включенные в данный перечень, имеют право на получение льгот при применении упрощенной системы налогообложения и по налогу на имущество организаций для арендодателей, снизивших аренднyю плату.

По предварительной оценке министерства, выпадающие доходы консолидированного бюджета Пензенской области в связи c принятием этого проекта по упрощенной системе налогообложения в 2020 году составят 14,2 млн руб., в том числе бюджет области — 13,1 млн руб.

Депутаты ЗакСобрания высказались за принятие законопроекта.