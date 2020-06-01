В пензенский «Дизель» на просмотр приехал нападающий из казанского «Барса»

Так, просмотровый контракт с «желто-синими» подписал 23-летний нападающий Борис Левитский. Игрок пройдет с «Дизелем» предсезонную подготовку, а по итогам сборов будет принято решение о возможности подписания полноценного контракта.

Как сообщили в пресс-службе клуба, форвард является воспитанником санкт-петербургской школы хоккея. На взрослом уровне Борис Левитский выступал в ВХЛ за «Горняк», «Ермак» и «Барс». В минувшем сезоне провел за казанский клуб 18 матчей, результативными действиями не отметился. На его счету - четыре матча в КХЛ в составе екатеринбургского «Автомобилиста».

Ранее информагенство писало о том, что пензенский клуб обзавелся новым вратарем и тремя нападающими.