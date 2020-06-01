Медики рассказали, когда коронавирус наиболее заразен

Эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с Covid-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что заболевший коронавирусом человек максимально заразен в первые дни. При этом подхватить болячку от инфицированного можно и спустя неделю, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — пояснила Мария Ван Керкхове.

Специалист отметила, что медики из США и Германии провели исследования среди людей с разными формами COVID-19. Предварительно они выяснили, что пациенты с легкими и умеренными признаками болезни могут заразить других в течение восьми-девяти дней. При тяжелой форме человек остается заразным значительно дольше.