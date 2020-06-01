В Сосновоборском районе подростки на скутере попали в ДТП

В Сосновоборском районе Пензенской области произошла авария. В региональном управлении ГИБДД сообщили о случившемся.

По данным пресс-службы ведомства, 9 июня около 18:40 на дороге «Махалино-Сосновоборск» столкнулись внедорожник Haval H6 и скутер Motoland. В результате аварии два подростка, которые ехали на двухколесном транспорте, были госпитализированы с травмами.

По факту случившегося проводят проверку.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Советуют помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале. Также следует обдумывать каждый маневр, ведь любое неверное действие может привести к трагедии.