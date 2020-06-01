Избирателям Пензенской области раздадут индивидуальные средства защиты

В Пензенской области членам избирательных комиссий выдадут средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для профилактики коронавируса.

Так, в регион начали поступать маски, защитные экраны и другие средства защиты.

Как пишет пресс-центр облправительства, для избирателей закупят более 300 тысяч одноразовых масок, около 9000 пластиковых защитных экранов, порядка 41 тысячи одноразовых халатов и 280 тысяч перчаток. Кроме того, все участки будут обеспечены дезинфицирующими средствами.

СИЗы будут направлены на избирательные участки, которых насчитывается 1085.

Напомним, проголосовать по поправкам в Конституции жители региона смогут с 25 июня по 1 июля.