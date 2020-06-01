Николай Патрушев считает, что Запад хочет расколоть российское общество

Он подчеркнул, что главная цель недоброжелателей - размыть духовные и культурные ценности россиян, чтобы навязать свои.

«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — сказал Николай Патрушев.

Он добавил, что сейчас Запад активно поддерживает деньгами несистемную оппозицию, подбирает кандидатуры на роль лидеров движения протеста и наращивает информационное давление на Россию.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня. Официальный день – 1 июля. Участки оборудуют антисептическими средствами и создадут все условия для безопасного голосования.