Николай Патрушев считает, что Запад хочет расколоть российское общество

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Он подчеркнул, что главная цель недоброжелателей - размыть духовные и культурные ценности россиян, чтобы навязать свои.
«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — сказал Николай Патрушев.
Он добавил, что сейчас Запад активно поддерживает деньгами несистемную оппозицию, подбирает кандидатуры на роль лидеров движения протеста и наращивает информационное давление на Россию.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня. Официальный день – 1 июля. Участки оборудуют антисептическими средствами и создадут все условия для безопасного голосования.