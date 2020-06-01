Пензенские медики будут бесплатно получать участки

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В Пензенской области медики смогут получать участки для строительства или ведения хозяйства. Соответствующий законопроект 10 июня одобрили на сессии ЗакСобра.
Медработники первичного звена и скорой помощи смогут получать участки в аренду или без торгов с последующим предоставлением в собственность бесплатно. Землю можно будет получить в муниципалитетах, определенных законом, отмечается в пояснительной записке.
Также многодетные семьи Заречного смогут выбирать месторасположение земельного участка – в ЗАТО или в Пензе.