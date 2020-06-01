Пензенцев предупреждают о сильной жаре 11 июня

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 11 июня.

Как пишет пресс-служба ведомства, столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла. В регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

«Передвигайтесь неспеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, так как это приведет к обезвоживанию», - отмечают сотрудники МЧС.