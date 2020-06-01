В Заре построят второй корпус детского сада

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В микрорайоне Заря города Пензы начали строительство нового корпуса детского сада.
«На сегодняшний день подрядчик вырыл котлован и начал устройство песчаного основания», – рассказал начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.
Второй корпус детского сада на ул. Турищева рассчитан на 120 мест, из которых 60 – для малышей ясельного возраста. В двухэтажном здании разместят пищеблок, медицинский кабинет, а также спортивный и музыкальный классы.
В пресс-службе мэрии отметили, что деньги на проект выделили из федерального, областного и городского бюджетов. Работы на объекте начались в мае, а сдать его планируют до 15 декабря.
Строительство дошкольного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ.