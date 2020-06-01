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10.06.2020г.
«Наша фишка». Телеканал «Экспресс» готовит новый проект о туризме и рыбалке

«Наша фишка». Телеканал «Экспресс» готовит новый проект о туризме и рыбалке

Ср, 10.06.20 14:27
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Развитию внутреннего туризма в России будет уделено особое внимание: недавно стало известно о том, что в стране разрабатывают 14-й нацпроект, который будет посвящен поддержке этой отрасли. Канал «Экспресс» готовит новую телепрограмму, в рамках которой зрителям расскажут о «фишках» Пензенской области, привлекательных для туристов.

По словам генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Виктора Рубцова, съемки выпусков для нового телепроекта начались еще до того, как стало известно о создании нацпроекта по развитию внутреннего туризма.

«Мы немного опережаем время, идем на шаг впереди – уже отсняли несколько выпусков новой туристической программы, которая будет называться «Наша фишка». Лейтмотивом является рыбалка, поэтому и «фишка». Как показывает практика, больше внимания привлекают программы, посвященные каким-то хобби. Одно из наиболее популярных, если отталкиваться от мирового опыта, - это рыбалка. По статистике, каждый третий человек в мире болеет рыбалкой, невзирая на пол, на возраст, уровень достатка.

Но это лишь одно из направлений программы: мы ищем фишки и в туризме, в достопримечательностях, кулинарии. То есть, выезжая в какой-то из районов, съемочная группа ловит рыбу, но параллельно знакомится с такими местами, которые не всегда найдешь в туристических путеводителях. Я не имею в виду «Тарханы», «Куваку». Мы углубимся в места, которые не менее интересны, но не столь известны», - рассказал Виктор Рубцов.

По его словам, к идее создания такой программы сотрудники телеканала пришли из-за тревожной тенденции: опросы показывают, что люди намного больше знают об иностранных достопримечательностях, нежели о тех, что находятся на их родной земле.

«Люди готовы куда-то здесь поехать, но не знают куда. Между тем, у нас - не меньше интересных, красивых мест. Да, может быть, у нас пока не так развит туристический сервис, но в Пензенской области есть большой выбор мест, куда можно доехать в рамках так называемого тура выходного дня, в радиусе ста километров», - сообщил генеральный директор холдинга.

Ведущий новой программы, главный редактор «Экспресса» Алексей Седов рассказал о том, что съемочная группа уже успела побывать в Каменском районе – в селах Кикино и Головинщино.

«Рядом с Головинщино есть село Андреевка, где родился режиссер «Ежика в тумане» (6+) Юрий Норштейн. Его мама, будучи беременной, попала туда в эвакуацию. Мы в этом селе побывали. Плюс к туристическим фишкам мы ищем еще и кулинарные. Понятно, что у нас область – многонациональная. В Кикино нам готовили суп, исконно татарское блюдо, которое готовят только там и только на Сабантуй.

В программе принимает участие рыболовный эксперт, который показывает и рассказывает, как и где ловить, а также историки – в нашем случае это местные жители, которые рассказывают нам об истории их Родины, как говорится, «из первых уст». Возможно, впоследствии будем приглашать рыбаков из других регионов, стран. Есть контакты с Белоруссией, Латвией. Будем показывать наши водоемы, при помощи их советов ловить рыбу и рассказывать им, чем гордится наша Пензенская земля», - отметил он.

Сейчас команда «Экспресса» готовится к экспедиции в очередной район. Уже скоро пензенцы смогут увидеть первые выпуски в эфире телеканала и, возможно, откроют для себя новые туристические маршруты. Также авторы программы выражают надежду на то, что этот проект поможет привлечь в регион и представителей других городов и стран.

Отметим, что команда авторских программ телеканала «Экспресс» уже имеет значительный опыт создания передач подобной тематики - многим зрителям полюбились «Добры молодцы» (16+), «Робинзоны» (16+), рубрика «Утра на «Экспрессе» - «Путеводитель» (16+) и другие туристические проекты.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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