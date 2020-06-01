В России резко упала стоимость медицинских масок

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В стране снизилась средняя цена на медицинские маски. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Сбили розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей по данным на вчерашний день, и она продолжит снижаться», — уточнил министр.
Он считает, что в первый период пандемии коронавируса в России только закупали производственные мощности для изготовления большого количества масок, а теперь удалось наладить этот процесс и полностью обеспечить жителей страны этими средствами защиты.
Так, с начала марта выпуск всех видов масок увеличился в пять раз и составил почти 9 млн штук в сутки, сообщает Lenta.ru. Также за этот период удалось в девять раз увеличить производство кожных антисептиков. Денис Мантуров отметил, что объем производства средств индивидуальной защиты продолжит расти.