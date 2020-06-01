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10.06.2020г.
Появление новой поликлиники в Спутнике может стать одним из событий года

Появление новой поликлиники в Спутнике может стать одним из событий года

Ср, 10.06.20 15:12
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Строительство новой детской поликлиники в Городе Спутнике можно будет назвать одним из наиболее значимых событий в развитии охраны здоровья детей Пензенской области в 2020 году. Такую оценку проекту дали в министерстве здравоохранения региона.

Заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева отметила правильность выбора места строительства поликлиники. Она подчеркнула, что именно на Город Спутник приходится почти половина детского населения Пензенского района.

«Пензенский район за счет Города Спутника занимает первое место по показателю рождаемости. Количество детей, которое проживает в населенном пункте, — это практически половина детского населения Пензенского района. Поэтому место выбрано не случайно, новая детская поликлиника — актуальна», — сказала Марина Воробьева.

Заместитель министра обратила внимание на то, что учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Проектом предусмотрены кабинеты хирурга, невролога, офтальмолога, ортопеда, эндокринолога, большое педиатрическое отделение, помещения для сбора анализов и физиотерапевтических процедур, а также дневной стационар для детей, который появится в Пензенском районе впервые.

«В каждой вновь строящейся детской поликлинике сейчас создаются комфортные условия ожидания приема для детей и лиц, их сопровождающих, колясочная, автоматические двери, просторные холлы, игровые зоны, открытая регистратура, удобная система навигации и так далее. Мы очень рады, если к концу этого года новая поликлиника распахнет двери для приема наших маленьких пациентов», — отметила Марина Воробьева.

Детская поликлиника в Городе Спутнике, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться вдоль улицы Алой. Строительство ведет холдинг «Термодом». Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
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