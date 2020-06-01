В Каменском районе перевернулся отечественный внедорожник

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая случилась в Каменском районе.

Как пишет пресс-служба ведомства, 9 июня около 17:25 на дороге «Каменка-Дмитриевка» внедорожник «Нива» съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летнего водителя госпитализировали с травмами.

По факту инцидента проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.