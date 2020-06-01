В Каменском районе перевернулся отечественный внедорожник

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 68 р
€ 77 р
В пензенском управлении ГИБДД рассказали об аварии, которая случилась в Каменском районе.
Как пишет пресс-служба ведомства, 9 июня около 17:25 на дороге «Каменка-Дмитриевка» внедорожник «Нива» съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летнего водителя госпитализировали с травмами.
По факту инцидента проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.