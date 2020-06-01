Жителя Белинского района осудили за наследство отца

В Белинском районном суде Пензенской области вынесли приговор 64-летнему местному жителю за незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества.

Установлено, что в 2014 году мужчина после смерти отца нашел в его сундуке две металлические банки с порохом. Сельчанин переложил находку в тумбочку. Взрывчатое вещество находилось там до 18 марта, пока его не нашли сотрудники полиции.

Мужчина свою вину признал и раскаялся. При вынесении приговора были учтены положительная характеристика мужчины, материальные условия жизни его семьи и поведение.

Как уточнили в пресс-службе Белинского районного суда, гражданина осудили на один год лишения свободы условно с испытательным сроком на семь месяцев.