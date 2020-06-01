Ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблениях Навального

Внук 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, поддержавшего голосование о поправках в Конституцию РФ, рассказал о том, что его дедушке стало плохо, когда он узнал об оскорблениях в его адрес со стороны блогера Алексея Навального.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на внука Игоря Колесникова, ветерану пришлось вызвать "скорую".

«Не смогли мы уберечь дедушку от того, чтобы он не узнал (о том, что написал Навальный). Пришлось вызывать "скорую», - рассказал он, уточнив, что сейчас состояние Игната Артеменко стабилизировалось.

Внук также выразил надежду на то, что правоохранители отреагируют на оскорбительные реплики блогера.

Поступок Алексея Навального вызвал негативную реакцию у многих жителей страны. Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев ранее заявил, что блогер ведет информационную войну против России, оскорбляя ветерана.

«Мы ветеранам обязаны абсолютно всем. Если говорить про ветерана Артеменко, человек в 17 лет рисковал жизнью, командовал партизанским отрядом. Участвовал в нескольких крупных боевых операциях, в частности, при форсировании Днепра и других, в которых погибли десятки тысяч людей. Он рисковал за то, чтобы такие «навальные» и его последователи могли жить на этой земле», — сказал политолог.

Также на одном из YouTube-каналов появилось видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны Александр Максимович Мазилов отреагировал на публичное оскорбление в адрес Игната Сергеевича Артеменко, которое озвучил блогер Алексей Навальный.

«В Великую Отечественную войну мы отстояли свою Родину, и нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью», - отметил он.

Ветеран подчеркнул, что у тех людей, которые это делают, «нет ни Родины, ни чести».

Ранее информагентство сообщало о том, что на сайте change.org появилась петиция, авторы которой – члены ветеранских и патриотических организаций – возмущены оскорблением Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. К требованиям привлечь блогера к ответственности присоединились и пензенцы.