Covid-19. Пензенская область – в тройке лидеров по выздоровевшим в ПФО

Пензенская область вошла в тройку регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по показателю выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ЦИК) Николай Евдокимов. Он отметил, что по состоянию на 10 июня 80% жителей области, у которых подтвердилась инфекция, выздоровели. Так, по данному показателю Пензенский регион занимает третье место в ПФО.

Лидирует в этом списке Республика Татарстан – здесь 96% больных справились с вирусом. На втором месте – Республика Марий Эл, где количество выздоровевших достигло 87%.

«Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Ульяновской области – 32%, в Башкирии справились с заболеванием 39%, в Саратовской области – 41% от общего числа заболевших коронавирусом», - сообщил представитель ЦИКа.

По последним данным, 3317 жителей Пензенской области подхватили вирус, а 2651 пациент излечился от инфекции. Пензенцев просят не забывать о мерах профилактики для снижения рисков заражения: необходимо соблюдать соцдистанцию и минимизировать личные контакты.