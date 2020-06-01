Из Пензы в Москву за три месяца переехало 283 человека

Пензастат обнародовал данные о миграции населения в областном центре по итогам января-марта. В целом эксперты отметили снижение количества выезда и въезда жителей.

С начала года в Пензу приехало 2338 человек. Это на 12,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Уехали 1594 жителя (на 25,9% меньше). В результате прирост населения составил 744 человека.

«Что касается межрегиональной миграции, то из Пензы в другие регионы России выехало на 120 человек больше, чем приехало в наш город. Наиболее существенный обмен населением отмечался между Пензой и Центральным федеральным округом. В частности, в Москву и Московскую область из переехало 283 пензенца, в обратном направлении – 192», - сообщает Пензастат.