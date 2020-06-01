В Русском Камешкире педагог ставила оценки студентам ради хороших показателей

Установлено, что с мая 2018 по 2019 года педагог Камешкирского филиала Кузнецкого многопрофильного колледжа внесла ложные сведения в официальные документы – зачетные книжки четверых студентов. Женщина поставила им удовлетворительные оценки за дифференцированные зачеты и экзамены по дисциплинам, которые преподавала. Однако ученики при этом не присутствовали.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, педагог сделала это для сохранения повышенной доплаты за классное руководство и из личной заинтересованности.

Свою вину она признала и подала ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ей штрафа. Ей присудили выплатить 10 тыс. рублей. Решение пока что не вступило в законную силу.