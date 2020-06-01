Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут пользоваться услугами дистанционно

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает жителям региона о возможности дистанционного решения вопросов и оплаты потребленного ресурса.

Это особенно актуально во время сложной эпидситуации. Услуги можно получить через электронные сервисы, один из которых – «Личный кабинет».

Там потребителям доступны все процедуры, которые предлагаются при посещении центров обслуживания клиентов компании: оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, доступ к архиву квитанций, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей. Кроме того, при помощи вкладки «Обращение в компанию» можно получить полноценную консультацию и помощь специалистов по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, в том числе внести изменения в лицевой счет, скорректировать неверно переданные показания и запросить перерасчет платы.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (6+) (для iOS и Android OS);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.